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Некоторых украинцев обязали возобновлять отсрочку каждые 90 дней — что известно

15 августа 2024 21:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кому необходимо возобновлять отсрочку каждые 90 дней
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины в Украине имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины. В частности, норма действует для военнообязанных и резервистов на период обучения в высшем учебном заведении.

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Об этом сообщил адвокат Андрей Карпенко на сайте b2bconsult.

Так, к правоведу обратилась одна из пользовательниц сайта. Она рассказала, что ее муж военнообязанный, но сейчас учится в вузе на дневной форме. Он получает первое высшее образование, бакалавра, учетные данные обновил, но еще не обращался за отсрочкой.

Женщина поинтересовалась, на какой срок сейчас дают отсрочку по обучению, поскольку мужчина планирует устроиться на работу.

Прежде всего, адвокат отметил, что порядок предоставления отсрочки регламентирует постановление Кабинета министров Украины №560, а основания определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Андрей Карпенко объяснил, что срок действия призыва по мобилизации определяется в связи с соответствующими основаниями. Каждый раз, когда мобилизация продолжается указом президента, следует послать соответствующее заявление в ТЦК и СП.

"Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины (90 дней — ред.). В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, указанных в п. 2 ч. 1 п. 3, 4, 5 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", — пояснил правозащитник.

Андрей Карпенко обратил внимание на то, что мужчина находится на военном учете в университете. В случае необходимости именно через вузы представители ТЦК и СП могут с ним общаться.

"Официальная работа в вашем случае никак не повлияет на возможность ТЦК и СП найти вашего мужчину. На период обучения ваш мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации", рассказал он.

Ранее мы сообщали, на какой срок может предоставляться отсрочка от мобилизации из-за перелома конечностей или пальцев.

Напомним, мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Также мы информировали, кто потеряет отсрочку в августе 2024 года.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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