Мобілізація в Україні 2024 — як правильно оформити відстрочку дистанційно

Оформлення відстрочки від мобілізації дистанційно. Колаж: Новини.LIVE

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. З усім тим закон передбачає категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб її оформити необхідно звернутися до ТЦК та СП. Проте, є можливість зробити це дистанційно.

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Як оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК та СП та хто може зробити це онлайн, розповідаємо далі в матеріалі.

Оформлення відстрочки дистанційно — що каже закон

Як розповів адвокат Дмитро Соловйов, відповідно до пункту 58 Порядку мобілізації громадян, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 560, за наявності підстав для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний особисто подає на ім'я голови комісії ТЦК заяву та документи, які підтверджують таке право.

Проте, правозахисник підкреслив, що у жодному нормативно-правовому акті не передбачена необхідність фізичної присутності військовозобов'язаного в ТЦК під час оформлення відстрочки. Відповідно, особа може дистанційно зробити це.

Як оформити відстрочку від мобілізації дистанційно

Як зазначають більшість адвокатів, найпростіший спосіб "спілкуватися" дистанційно з ТЦК — поштовий зв'язок. Тобто, людина має:

зібрати необхідні для підтвердження відстрочки документи;

зробити копії цих документів та засвідчити їх у нотаріуса;

написати заяву з проханням надати відстрочку на ім'я голови комісії ТЦК, вказавши підстави. Додамо, перелік військовозобов'язаних осіб, які мають відстрочку від мобілізації, визначений ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

також варто разом із цим пакетом надіслати прохання надати довідку про таку відстрочку, щоб не виникало проблем із можливим затриманням на вулицях або щоб використовувати цю довідку для виїзду за кордон;

пакет документів необхідно направити на адресу ТЦК та СП рекомендованим листом з описом і зворотнім повідомленням про вручення.

Якщо ви не отримуєте зворотний зв'язок, варто звернутися до адвоката, який має повноваження на отримання інформації шляхом подання відповідного адвокатського запиту.

Такий запит за законом розглядається протягом п'яти днів, а посадові особи несуть адміністративну відповідальність за ненадання чи надання неповної інформації на адвокатський запит.

Оформлення відстрочки рекомендованим листом. Фото: google.com

Хто може оформити відстрочку онлайн

Ще на початку липня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі телеканалу Суспільне заявила, що д ві категорії військовозобов'язаних в Україні зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв +". У них не буде потреби відвідувати ТЦК та СП.

За її словами, автоматичну відстрочку зможуть оформити:

Студенти денної форми навчання; Батьки, які мають трьох чи більше дітей.

Це пов'язано з тим, що дані про таких осіб вже наявні у різних державних реєстрах.

Чоловік реєструється у застосунку "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Раніше ми писали, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

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