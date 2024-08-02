Відстрочка від мобілізації 2024 — десять категорій втратять право вже у серпні

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні з 1 серпня 2024 року починають працювати нові положення чинного закону про мобілізацію, відповідно до яких деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків втратять право на відстрочку від призову на військову службу. Йдеться про десять категорій громадян.

Про це розповів голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Зауважимо, йдеться про чинний закон № 3633-IX , який Верховна Рада України ухвалила ще у травні 2024 року.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Хто втратить відстрочку у серпні 2024 року — десять категорій

Нагадаємо, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.

Відповідно до українського законодавства, втратити відстрочку від мобілізації можуть такі категорії чоловіків:

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту ( наприклад, якщо військовозобов'язаний здобуває освітній ступінь магістра, але вже має диплом магістра, то він підлягає мобілізації). Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити). Батьки-одинаки у разі, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання. Особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи. Деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд). Особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони. Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні). Особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним). Ч оловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд).

Раніше ми писали, чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини.

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