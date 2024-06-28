Базовая общевойсковая подготовка — что это такое и кто обязательно должен пройти

Обучение молодых бойцов военной разведки. Фото: ВСУ/Facebook

Как известно, в 2024 году в Украине была отменена срочная военная служба. Вместо этого была введена базовая общевойсковая подготовка (БОВП). С 1 сентября 2025 года некоторые категории граждан будут обязаны проходить такую подготовку.

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Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 № 734, которое утверждает порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских. Как будет происходить БОВП и что о нем нужно знать украинцам, сообщает hromadske.

Что такое базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка — это подготовка, во время которой будущих военнообязанных будут обучать выполнять боевые задания, обращаться с оружием и взрывными устройствами, действовать на поле боя, оказывать медицинскую и первичную психологическую помощь и т.д.

Базовая подготовка необходима, чтобы граждане получали военно-учетные специальности. А еще имели общие навыки и умения, необходимые для защиты страны.

Где будут проводить БОВП

БОВП будут проводить в:

высших военных учебных заведениях;

военных учебных подразделениях вузов;

обучающих частях (центрах) ВСУ, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта;

учебных заведениях со специфическими условиями обучения, где готовят полицейских (там оно будет обязательным для всех);

заведениях высшего образования всех форм собственности.

Военная подготовка украинских студентов. Фото: M&M Photography, Стрый

Кто будет обязан проходить БОВП

В учреждениях высшего образования базовая общевойсковая подготовка будет являться отдельной учебной дисциплиной. Ее обязательно должны будут проходить совершеннолетние парни-студенты во время учебы в университете.

Девушки — по собственному желанию. Для этого они должны уведомить о своем желании за полгода до начала практической части.

Те 18-летние юноши, которые не пошли учиться в вуз, тоже должны будут проходить БОВП, однако время прохождения они смогут выбирать самостоятельно. Сделать это нужно до наступления 24 лет. Если же до 24 лет гражданин самостоятельно не сделал этого, то в период с 24 до 25 должен пройти его обязательно.

Также подготовка потребуется и тем, кто впервые будет поступать на госслужбу, в органы местного самоуправления или прокуратуру.

Кто будет проводить БОВП

На должности преподавателей будут назначать тех, кто имеет соответствующий уровень образования и способен по возрасту и состоянию здоровья качественно проводить занятия. Прежде всего, речь идет об уже уволенных с военной службы и ветеранах войны. Кроме того, для проведения БОВП будут привлекать ветеранские общественные объединения.

Выпуск рекрутов "Азова", завершивших боевую подготовку. Фото: Азов/Facebook

Что будет входить в БОВП

Дисциплина будет состоять из теоретической части в объеме трех кредитов — то есть 90 часов в очной форме обучения. В вузах ее будут преподавать на 2 курсе для студентов, получивших полное среднее образование.

Также будет практическая часть продолжительностью 210 часов (семь кредитов). Ее будут проходить, в частности, в:

высших военных учебных заведениях;

военных учебных подразделениях высшего образования;

учебных частях (центрах) ВСУ;

тренинговых центрах органов полиции.

Практическая подготовка — после овладения теоретической частью в тот же учебный год. Эта часть подготовки будет длиться до одного месяца в период мая-октября — на нее уйдет время, отведенное на каникулы.

Возможны дополнительные занятия, на которых будут учить стрелять на сертифицированных стрельбищах, в тирах и на интерактивных тренажерах. Их могут организовать при содействии местных властей и общественных организаций (и за их же деньги). Однако такие дополнительные занятия не будут относиться к общему времени проведения БОВП.

Практическая подготовка будет завершаться итоговым контролем, по которому будет определяться готовность студента к прохождению военной службы по военно-учетной специальности. Порядок итогового контроля определяет Генштаб.

Те граждане, которые успешно завершили базовую подготовку, приносят военную присягу, получают сертификат о прохождении БОВП и получения военно-учетной специальности. Сертификат будет выдавать учебная военная часть или учебное заведение, в котором проводилась практическая подготовка.

Каковы нюансы прохождения БОВП

Перед тем, как студентов направят на прохождение практической части, они пройдут медосмотр. В учебные воинские части направлять студентов будет ТЦК — по спискам от вузов.

Государство возьмет на себя расходы и перевозки в места прохождения практической части. Сами места будет определять Генштаб. Обратно студентов по учебе тоже привезут бесплатно.

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