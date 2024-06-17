Відстрочка для студента магістратури, зміни в законодавстві

Відстрочка для магістрів — нюанси в новому законі 2024 року
Попри те, що студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, ця норма законодавства стосується не усіх. Так, люди з освітнім рівнем "спеціаліст", здобуваючи освіту за рівнем "магістр", не можуть отримати відстрочку від мобілізації, бо ці два рівні є однаковими, а в новому законі виписана вимога про те, що наступний рівень освіти має бути обов’язково вищим за попередній.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Відстрочка для студентів
В Україні, згідно із чинним законодавством, надається відстрочка від мобілізації для тих військовозобов’язаних, які перебувають у процесі навчання.
Та у цій нормі є свої винятки, які стосуються частини вітчизняних студентів — для них закон не надає відстрочку від мобілізаційного призову в особливий період.
Чи мобілізуватимуть спеціалістів
Так, коментуючи ситуацію студента, який маючи диплом спеціаліста, зараз отримує освіту на рівні магістра — і хоче отримати відстрочку від мобілізації на період навчання, Сергій Богун наголосив, що у такому випадку відстрочку отримати неможливо.
"Оскільки освітній рівень "спеціаліст" прирівнюється до освітнього рівня "магістр" відповідь — "Ні", — підкреслив юрист, нагадавши, що, згідно із новим законом про мобілізацію, відстрочка надається тільки у ситуації, коли новий освітній рівень є вищим за попередній.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.
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