Відстрочка для студента магістратури, зміни в законодавстві

Студенти на практичному занятті. Фото: Національний транспортний університет

Попри те, що студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, ця норма законодавства стосується не усіх. Так, люди з освітнім рівнем "спеціаліст", здобуваючи освіту за рівнем "магістр", не можуть отримати відстрочку від мобілізації, бо ці два рівні є однаковими, а в новому законі виписана вимога про те, що наступний рівень освіти має бути обов’язково вищим за попередній.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Відстрочка для студентів

В Україні, згідно із чинним законодавством, надається відстрочка від мобілізації для тих військовозобов’язаних, які перебувають у процесі навчання.

Та у цій нормі є свої винятки, які стосуються частини вітчизняних студентів — для них закон не надає відстрочку від мобілізаційного призову в особливий період.

Чи мобілізуватимуть спеціалістів

Так, коментуючи ситуацію студента, який маючи диплом спеціаліста, зараз отримує освіту на рівні магістра — і хоче отримати відстрочку від мобілізації на період навчання, Сергій Богун наголосив, що у такому випадку відстрочку отримати неможливо.

"Оскільки освітній рівень "спеціаліст" прирівнюється до освітнього рівня "магістр" відповідь — "Ні", — підкреслив юрист, нагадавши, що, згідно із новим законом про мобілізацію, відстрочка надається тільки у ситуації, коли новий освітній рівень є вищим за попередній.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Додамо, ми повідомляли, чи має право ТЦК анулювати відстрочку 34-річного студента.

Також Новини.LIVE інформували, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.