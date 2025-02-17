Контракт із ЗСУ для юнаків 18-24 роки — кому відмовлять у підписанні та чому

Юнак в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Нещодавно в Україні запрацював новий проєкт від Міноборони "Контракт 18-24", відповідно до якого річний контракт із ЗСУ можуть підписати юнаки віком від 18 до 24 років, отримавши від держави певні пільги та грошову винагороду. Проте деяким добровольцям можуть відмовити у його підписанні.

Кому не дозволять підписати контракт та за яких підстав, пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері "Радіо Свобода".

Читайте також:

Так, за його словами, відбором добровольців займаються представники військових бригад. Вони проводитимуть співбесіди. Звертати увагу будуть, перш за все, на такі критерії кандидатів:

навички;

психічне здоров'я;

фізичне здоров'я;

мотивація для підписання контракту.

Бригади ЗСУ зацікавлені у фізично здорових добровольцях, що розуміють, які задачі їм потрібно буде виконувати відповідно до штатних посад.

Відповідно, відмовляти у підписанні контракту будуть тим, хто:

має проблеми зі здоров'ям (не визнаний ВЛК придатним до військової служби);

має погану фізичну підготовку;

не відповідає моральним критеріям.

Варто додати, що подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Раніше ми писали, які виплати можуть отримати юнаки 18-24 роки, які підпишуть контракт із ЗСУ, та у яких випадках гроші можуть забрати.

Нагадаємо, ми інформували, які посади в лавах ЗСУ зможуть займати 18-24-річні контрактники.

Також ми розповідали, що наразі відомо про можливість виїхати за кордон юнакам, які відслужать рік за контрактом.