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Некоторым юношам 18-24 года откажут в подписании контракта с ВСУ

17 февраля 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Контракт с ВСУ для юношей 18-24 года — кому откажут в подписании и почему
Юноша в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Недавно в Украине заработал новый проект от Минобороны "Контракт 18-24", согласно которому годовой контракт с ВСУ могут подписать юноши в возрасте от 18 до 24 лет, получив от государства определенные льготы и денежное вознаграждение. Однако, некоторым добровольцам могут отказать в его подписании.

Кому не позволят подписать контракт и на каких основаниях, объяснил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радіо Свобода".

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Так, по его словам, отбором добровольцев занимаются представители военных бригад. Они будут проводить собеседования. Обращать внимание будут, прежде всего, на такие критерии кандидатов:

  • навыки;
  • психическое здоровье;
  • физическое здоровье;
  • мотивация для подписания контракта.

Бригады ВСУ заинтересованы в физически здоровых добровольцах, которые понимают, какие задачи им нужно будет выполнять в соответствии со штатными должностями.

Соответственно отказывать в подписании контракта будут тем, кто:

  • имеет проблемы со здоровьем (не признан ВВК годным к военной службе);
  • имеет плохую физическую подготовку;
  • не соответствует моральным критериям.

 

Стоит добавить, что подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

Ранее мы писали, какие выплаты могут получить юноши 18-24 года, которые подпишут контракт с ВСУ, и в каких случаях деньги могут забрать.

Напомним, мы информировали, какие должности в рядах ВСУ смогут занимать 18-24-летние контрактники.

Также мы рассказывали, что сейчас известно о возможности выехать за границу юношам, которые отслужат год по контракту.

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