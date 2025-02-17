Контракт с ВСУ для юношей 18-24 года — кому откажут в подписании и почему

Некоторым юношам 18-24 года откажут в подписании контракта с ВСУ
Недавно в Украине заработал новый проект от Минобороны "Контракт 18-24", согласно которому годовой контракт с ВСУ могут подписать юноши в возрасте от 18 до 24 лет, получив от государства определенные льготы и денежное вознаграждение. Однако, некоторым добровольцам могут отказать в его подписании.
Кому не позволят подписать контракт и на каких основаниях, объяснил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радіо Свобода".
Так, по его словам, отбором добровольцев занимаются представители военных бригад. Они будут проводить собеседования. Обращать внимание будут, прежде всего, на такие критерии кандидатов:
- навыки;
- психическое здоровье;
- физическое здоровье;
- мотивация для подписания контракта.
Бригады ВСУ заинтересованы в физически здоровых добровольцах, которые понимают, какие задачи им нужно будет выполнять в соответствии со штатными должностями.
Соответственно отказывать в подписании контракта будут тем, кто:
- имеет проблемы со здоровьем (не признан ВВК годным к военной службе);
- имеет плохую физическую подготовку;
- не соответствует моральным критериям.
Стоит добавить, что подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".
Ранее мы писали, какие выплаты могут получить юноши 18-24 года, которые подпишут контракт с ВСУ, и в каких случаях деньги могут забрать.
Напомним, мы информировали, какие должности в рядах ВСУ смогут занимать 18-24-летние контрактники.
Также мы рассказывали, что сейчас известно о возможности выехать за границу юношам, которые отслужат год по контракту.
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