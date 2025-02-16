Випускати за кордон можуть навіть тих, хто продовжує службу в ЗСУ за контрактом 18-24

Мобілізовані військовозобов'язані. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці після завершення контракту за проєктом "Контракт 18-24" гарантовано не будуть призиватись до лав збройних сил протягом 12 місяців. Також у них буде можливість виїхати за кордон у відпустку, навіть якщо на момент закінчення контракту бійцю виповниться 25 років.

Про це заявив заступник Міністра Оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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За його словами, так само залишається бійцями право виїзду за кордон і під час щорічної відпустки. Мається на увазі відпустка під час служби в ЗСУ.

Крім того, Мойсюк зазначив, що підготовка контрактників буде тривалою і складатиметься з трьох етапів: безпосередньо рекрутинг, підготовка, виконання бойових завдань.

"В третій етап підготовки буде входити так звана адаптація. Вона буде тривати не менше двох тижнів і ця адаптація буде виключно в бригадах, в безпосередній близькості до переднього краю", — сказав військовий.

Через рік можливе звільнення з лав збройних сил. Причому це стосується будь-яких випадків: чи то продовжиться дія стану воєнного часу, чи то завершиться війна.

Представник Міноборони додав, що відповідальність за підготовку будуть нести представники тих військових частин, з якими буде підписано контракт. Наприклад, легендарна 95-та окрема десантна-штурмова бригада. Вона буде брати участь в цьому проєкті.

"Також для підготовки будуть залучені спеціалісти бригади за конкретними напрямками — все буде відбуватися на полігонах дещо віддалених від району виконання завдань", — зазначив Мойсюк.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Раніше ми писали, які виплати обіцяють 18-24 річним добровольцям, які підпишуть контракт із ЗСУ.

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