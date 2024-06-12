Нові правила бронювання в Україні 2024 — коли бронь можуть анулювати

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації до лав ЗСУ, відповідно до яких деякі громадяни можуть втратити право на отримання броні.

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Нові зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України №650 від 05 червня 2024 року. За яких умов бронювання від мобілізації в Україні можуть анулювати, розповідаємо далі в матеріалі.

Умови, за яких анулюється бронювання від мобілізації 2024 року

Бронювання може бути анульовано у наступних випадках:

Термін дії бронювання закінчився. Після завершення строку дії мобілізації для військовозобов'язаних з органів влади або строку дії контракту для працівників підприємств, що забезпечують потреби Збройних сил та інших військових формувань. Виробництво завершило виготовлення товарів чи виконання послуг для ЗСУ. Якщо підприємство завершило виробництво товарів, виконання робіт або надання послуг для Збройних сил України та інших військових формувань. Закінчення строку договору або контракту для міжнародних організацій. Для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, термін дії відстрочки не може перевищувати строку договору або контракту, на який вони призначені. Підприємство було позбавлено статусу критично важливого. Втрата статусу критично важливого для економіки та життєдіяльності населення має бути підтверджене відповідним рішенням. Державний орган чи підприємство було ліквідоване. При ліквідації або припиненні діяльності державного органу чи підприємства, де працює військовозобов'язаний. Працівника звільнили. У випадку звільнення військовозобов'язаного або тимчасового припинення його трудового договору він втрачає бронь. Водночас якщо працівника переводять або звільняють з наступним призначенням у того ж роботодавця, відстрочка залишається дійсною за умови повідомлення ТЦК. Надання відстрочки з інших причин. У разі надання відстрочки з інших причин, передбачених законодавством.

Раніше ми повідомляли, що нова постанова Кабміну дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".

Нагадаємо, ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання.

Також ми інформували, які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників.