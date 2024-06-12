Новые правила бронирования в Украине 2024 — когда бронь могут аннулировать

Некоторым украинцам могут аннулировать бронирование от мобилизации — кого касается
В Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, согласно которым некоторые граждане могут потерять право на получение брони.
Новые изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №650 от 5 июня 2024 года. При каких условиях бронирование от мобилизации в Украине может быть аннулировано, рассказываем далее в материале.
Условия, при которых аннулируется бронирование от мобилизации в 2024 году
Бронирование может быть аннулировано в следующих случаях:
- Срок действия бронирования истек. После окончания срока действия мобилизации для военнообязанных из органов власти или срока действия контракта для работников предприятий, обеспечивающих потребности Вооруженных Сил и других военных формирований.
- Производство завершило изготовление товаров или выполнение услуг для ВСУ. Если предприятие завершило производство товаров, выполнения работ или услуг для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
- Истечение срока договора или контракта для международных организаций. Для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений срок действия отсрочки не может превышать срока договора или контракта, на который они назначены.
- Предприятие было лишено статуса критически важного. Утрата статуса критически важного для экономики и жизнедеятельности населения должна быть подтверждена соответствующим решением.
- Государственный орган или предприятие было ликвидировано. При ликвидации или прекращении деятельности государственного органа или предприятия, где работает военнообязанный.
- Работника уволили. В случае увольнения военнообязанного или временного прекращения его трудового договора он теряет бронь. В то же время, если работника переводят или увольняют с последующим назначением у того же работодателя, отсрочка остается действительной при уведомлении ТЦК.
- Предоставление отсрочки по другим причинам. В случае предоставления отсрочки по другим причинам, предусмотренным законодательством.
Ранее мы сообщали, что новое постановление Кабмина позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".
Напомним, мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании.
Также мы информировали, какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников.
Читайте Новини.LIVE!