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Некоторым украинцам могут аннулировать бронирование от мобилизации — кого касается

12 июня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила бронирования в Украине 2024 — когда бронь могут аннулировать
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, согласно которым некоторые граждане могут потерять право на получение брони.

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Новые изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №650 от 5 июня 2024 года. При каких условиях бронирование от мобилизации в Украине может быть аннулировано, рассказываем далее в материале.

Условия, при которых аннулируется бронирование от мобилизации в 2024 году

Бронирование может быть аннулировано в следующих случаях:

  1. Срок действия бронирования истек. После окончания срока действия мобилизации для военнообязанных из органов власти или срока действия контракта для работников предприятий, обеспечивающих потребности Вооруженных Сил и других военных формирований.
  2. Производство завершило изготовление товаров или выполнение услуг для ВСУ. Если предприятие завершило производство товаров, выполнения работ или услуг для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
  3. Истечение срока договора или контракта для международных организаций. Для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений срок действия отсрочки не может превышать срока договора или контракта, на который они назначены.
  4. Предприятие было лишено статуса критически важного. Утрата статуса критически важного для экономики и жизнедеятельности населения должна быть подтверждена соответствующим решением.
  5. Государственный орган или предприятие было ликвидировано. При ликвидации или прекращении деятельности государственного органа или предприятия, где работает военнообязанный.
  6. Работника уволили. В случае увольнения военнообязанного или временного прекращения его трудового договора он теряет бронь. В то же время, если работника переводят или увольняют с последующим назначением у того же работодателя, отсрочка остается действительной при уведомлении ТЦК.
  7. Предоставление отсрочки по другим причинам. В случае предоставления отсрочки по другим причинам, предусмотренным законодательством.

Ранее мы сообщали, что новое постановление Кабмина позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".

Напомним, мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании.

Также мы информировали, какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников.

Кабинет министров
военнообязанные
мобилизация
бронирование
закон

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