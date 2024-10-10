Мобілізація в Україні 2024 — у ТЦК розповіли, кому можуть відмовити у бронюванні

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, мають право забронювати своїх працівників від призову на військову службу. Однак, в окремих випадках, військовозобов'язаним чоловікам можуть відмовити у бронюванні від мобілізації.

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Таку заяву зробив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю виданню "Главред".

Кому можуть відмовити у бронюванні

Так, за словами представника територіального центру, одна з головних підстав, за якої можуть відмовити у наданні броні, — порушення правил військового обліку.

Це може відбуватися наступним чином: підприємство подає документи про бронювання військовозобов'язаного, проте, у ході перевірки виявляється, що ця особа раніше порушила правила військового обліку. Відповідно їй відмовляють у праві отримати звільнення від призову.

"Якщо людина вчасно не з'являлася до ТЦК, не оновлювала свої сімейно-демографічні дані (наприклад, про народження дитини, одруження, зміну прізвища чи місця проживання навіть в межах одного населеного пункту)", — пояснив Сергій Монукало.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Хто може отримати бронь

Таким чином, заброньованим від мобілізації може бути лише військовозобов'язаний чоловік, який:

вчасно оновив військово-облікові дані;

пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК);

не порушував правила військового обліку.

Раніше ми писали, щ о робити громадянам, які, попри бронювання від мобілізації або відстрочку, отримали повістку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як відбувається електронне бронювання військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми інформували, скільки коштів може принести економічне бронювання в бюджет.