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Деяким українцям відмовлять у бронюванні від мобілізації — заява ТЦК

10 жовтня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — у ТЦК розповіли, кому можуть відмовити у бронюванні
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, мають право забронювати своїх працівників від призову на військову службу. Однак, в окремих випадках, військовозобов'язаним чоловікам можуть відмовити у бронюванні від мобілізації.

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Таку заяву зробив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю виданню "Главред".

Кому можуть відмовити у бронюванні

Так, за словами представника територіального центру, одна з головних підстав, за якої можуть відмовити у наданні броні, — порушення правил військового обліку.

Це може відбуватися наступним чином: підприємство подає документи про бронювання військовозобов'язаного, проте, у ході перевірки виявляється, що ця особа раніше порушила правила військового обліку. Відповідно їй відмовляють у праві отримати звільнення від призову. 

"Якщо людина вчасно не з'являлася до ТЦК, не оновлювала свої сімейно-демографічні дані (наприклад, про народження дитини, одруження, зміну прізвища чи місця проживання навіть в межах одного населеного пункту)", — пояснив Сергій Монукало.

 

Мобілізація в Україні 2024 — кому ТЦК може відмовити у бронюванні
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Хто може отримати бронь

Таким чином, заброньованим від мобілізації може бути лише військовозобов'язаний чоловік, який:

  • вчасно оновив військово-облікові дані;
  • пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • не порушував правила військового обліку.

Раніше ми писали, що робити громадянам, які, попри бронювання від мобілізації або відстрочку, отримали повістку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як відбувається електронне бронювання військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми інформували, скільки коштів може принести економічне бронювання в бюджет.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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