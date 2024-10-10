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Некоторым украинцам откажут в бронировании от мобилизации — заявление ТЦК

10 октября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — в ТЦК рассказали, кому могут отказать в бронировании
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, имеют право забронировать своих работников от призыва на военную службу. Однако в отдельных случаях военнообязанным мужчинам могут отказать в бронировании от мобилизации.

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Такое заявление сделал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью изданию "Главред".

Кому могут отказать в бронировании

Так, по словам представителя территориального центра, одно из главных оснований, по которому могут отказать в предоставлении брони, — нарушение правил военного учета.

Это может происходить следующим образом: предприятие предоставляет документы о бронировании военнообязанного, однако в ходе проверки оказывается, что это лицо ранее нарушило правила военного учета. Соответственно, ему отказывают в праве получить освобождение от призыва.

"Если человек вовремя не являлся в ТЦК, не обновлял свои семейно-демографические данные (например, о рождении ребенка, женитьбе, смене фамилии или места жительства даже в пределах одного населенного пункта)", — пояснил Сергей Монукало.

 

Мобилизация в Украине 2024 — кому ТЦК может отказать в бронировании
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Кто может получить бронь 

Таким образом, забронированным от мобилизации может быть только военнообязанный мужчина, который:

  • своевременно обновил военно-учетные данные;
  • прошел военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • не нарушал правила военного учета.

Раньше мы писали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.

Напомним, мы сообщали, как происходит электронное бронирование военнообязанных мужчин.

Также мы информировали, сколько денег может принести экономическое бронирование в бюджет.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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