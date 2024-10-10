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Українці з відстрочкою або бронею отримують повістки — адвокат пояснив, як діяти

10 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Що робити, якщо, попри бронь або відстрочку, прийшла повістка — порада адвоката
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Окрім цього, продовжується вручення повісток. Цей документ можуть отримати навіть ті, хто має відстрочку або бронювання. 

Що робити громадянам, які, попри звільнення від військової служби, отримали повістку, розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі "Апостроф TV".

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Так, за словами правознавця, навіть якщо особа має офіційну відстрочку або ж її було заброньовано на роботі, при отриманні повістки вона все одно має прибути до ТЦК та СП. Ігнорувати повістку не можна. 

При відвідуванні ТЦК та СП із собою варто взяти документи, які підтверджують наявність оформленої відстрочки або броні. Має бути військовий квиток у паперовій або електронній формі. 

Також Кравець нагадав, що вже в листопаді військовозобов'язані чоловіки, які отримали відстрочку від мобілізації, мають її повторно оновити.

Річ у тім, що, відповідно до нових норм закону, відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тобто 90  календарних днів. Саме у листопаді поточного року цей термін спливає й буде автоматично продовжений, оскільки війна з Росією триває. 

Адвокат зауважив, що через це нововведення ТЦК мають бути готовими до напливу відвідувачів.

"Бо більшість громадян все ж таки законослухняні. Їм сказали, що треба прийти після закінчення відстрочки, вони прийдуть", — зазначив Ростислав Кравець. 

 

Раніше ми повідомляли, чи можуть військовозобов'язаному чоловіку вручити повістку в центрі рекрутингу.

Нагадаємо, ми писали, що українцям слід перевірити при отриманні повістки поштою.

Також ми інформували, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом. 

мобілізація повістки бронювання відстрочка військовозобов'язані

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