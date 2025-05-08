Чи звільнять із фронту після 3 років служби — відповідь Ради

Військовослужбовці. Фото ілюстративне: пресслужба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Питання звільнення з військової служби для тих, хто відслужив три і більше років на фронті, знову активно обговорюється у суспільстві. Однак в умовах воєнного стану термін "демобілізація" офіційно не використовується, і ухвалення відповідного закону поки не на часі.

Про це повідомив в інтерв'ю BBC очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

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Олександр Завітневич заявив, що нещодавно відбулася нарада на тему термінів служби військових. Він наголосив, що всі рішення щодо можливого звільнення чи відпусток залежать насамперед від Генерального штабу. Парламент гнаразі лише розглядає законопроєкти після того, як вони вносяться урядом або Міністерством оборони. Однак станом на зараз жодного проєкту щодо звільнення не подано.

"Ми говоримо, наприклад, про 6 місяців відпустки чи річну відпустку, щоб людина як мінімум відновилася. Говорили про обов'язковість проходження відновлювальної психологічної допомоги. Це те, що стосується хоча б морально-психологічного стану, не говорячи вже, що у людей є багато хвороб, болячок, комусь поранення треба підлікувати. І це також прораховується", — сказав Завітневич.

За словами депутата, Міністерство оборони намагається прорахувати варіанти, які дозволили б надати тривалі відпустки без шкоди для обороноздатності. Проте ключовим залишається питання заміщення особового складу. Наприклад, якщо з’явиться 10 тисяч підготовлених резервістів, саме таку кількість військових можна буде тимчасово відправити з передової.

Щодо формату можливої відпустки також тривають дискусії. Один із варіантів передбачає офіційний відпочинок тривалістю до року з виплатами та збереженням статусу військовослужбовця.

"Це може буде відпустка з відновленням. Але при цьому міністерство оборони зараз не розуміє, в якому статусі ці військові тоді будуть. Бо ж хочеться, щоб і платили якісь кошти їм. Щоб людина, коли вона у відпустці, наприклад, 3-6 місяців, якісь кошти отримувала. Ми ж умовно тримаємо його на обліку", — сказав посадовець.

Законопроєкту щодо демобілізації чи тривалої відпустки ЗСУ досі немає

Законопроєкт, який мав бути внесений до Верховної Ради Міноборони ще до 1 квітня 2025 року, так і не з’явився. За словами Завітневича, парламентарі постійно нагадують міністерству про необхідність визначеності, принаймні для певних категорій, наприклад, тих, хто служить понад 36 місяців, або має поранення.

"Коли людина приходить на службу, то вона повинна бачити умовно якусь межу. Мені здається, їй краще буде зрозуміло, до чого готуватися, як проводити свою підготовку. Може, для якоїсь категорії це короткостроковий контракт може бути. Ми пропонуємо: давайте це рахувати. Але всі ж цифри у них — у Міноборони та Генштабу. Ми ж споживачі", — пояснив депутат.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що у Міноборони України нібито підготували законопроєкт про демобілізацію військових, проте, його нібито "забракував" Генштаб ЗСУ.

Ще раніше член комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився щодо того, чи буде демобілізація в Україні, коли закінчиться воєнний стан.