Отпустят ли с фронта после 3 лет службы — ответ Рады

Военнослужащие. Фото иллюстративное: пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Вопрос увольнения с военной службы для тех, кто отслужил три и более лет на фронте, снова активно обсуждается в обществе. Однако в условиях военного положения термин "демобилизация" официально не используется, и принятие соответствующего закона пока не актуально.

Об этом сообщил в интервью BBC глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Реклама

Читайте также:

Как в Верховной Раде обсуждают демобилизацию для военных

Александр Завитневич заявил, что недавно состоялось совещание на тему сроков службы военных. Он отметил, что все решения относительно возможного увольнения или отпусков зависят прежде всего от Генерального штаба. Парламент сейчас только рассматривает законопроекты после того, как они вносятся правительством или Министерством обороны. Однако по состоянию на сейчас ни одного проекта по увольнению не подано.

"Мы говорим, например, о 6 месяцах отпуска или годовом отпуске, чтобы человек как минимум восстановился. Говорили об обязательности прохождения восстановительной психологической помощи. Это то, что касается хотя бы морально-психологического состояния, не говоря уже, что у людей есть много болезней, болячек, кому-то ранения надо подлечить. И это также просчитывается", — сказал Завитневич.

По словам депутата, Министерство обороны пытается просчитать варианты, которые позволили бы предоставить длительные отпуска без ущерба для обороноспособности. Однако ключевым остается вопрос замещения личного состава. Например, если появится 10 тысяч подготовленных резервистов, именно такое количество военных можно будет временно отправить с передовой.

Относительно формата возможного отпуска также продолжаются дискуссии. Один из вариантов предусматривает официальный отдых продолжительностью до года с выплатами и сохранением статуса военнослужащего.

"Это может быть отпуск с восстановлением. Но при этом министерство обороны сейчас не понимает, в каком статусе эти военные тогда будут. Ведь хочется, чтобы и платили какие-то средства им. Чтобы человек, когда он в отпуске, например, 3-6 месяцев, какие-то средства получал. Мы же условно держим его на учете", — сказал чиновник.

Законопроекта о демобилизации или длительном отпуске ВСУ до сих пор нет

Законопроект, который должен был быть внесен в Верховную Раду Минобороны еще до 1 апреля 2025 года, так и не появился. По словам Завитневича, парламентарии постоянно напоминают министерству о необходимости определенности, по крайней мере для определенных категорий, например, тех, кто служит более 36 месяцев, или имеет ранения.

"Когда человек приходит на службу, то он должен видеть условно какую-то границу. Мне кажется, ему лучше будет понятно, к чему готовиться, как проводить свою подготовку. Может, для какой-то категории это краткосрочный контракт может быть. Мы предлагаем: давайте это считать. Но все же цифры у них — у Минобороны и Генштаба. Мы же потребители", — пояснил депутат.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Минобороны Украины якобы подготовили законопроект о демобилизации военных, однако его якобы "забраковал" Генштаб ВСУ.

Еще ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался относительно того, будет ли демобилизация в Украине, когда закончится военное положение.