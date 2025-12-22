Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Масова демобілізація — хто має ухвалити рішення

Масова демобілізація — хто має ухвалити рішення

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 16:25
Демобілізація в Україні - хто оголосить демобілізацію
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Масова демобілізація є тим процесом, який має перевести Збройні сили України, а також державні структури і економіку країни на умови мирного часу. Юристи пояснили, хто має право оголосити масову демобілізацію.

Про це йдеться у матеріалі на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Локальна демобілізація

Поняття "демобілізація" може стосуватися як одного чи кількох конкретних військовослужбовців так і армії загалом.

Відповідно, і означатимуть вони різні речі, а також по-різному будуть стартувати.

"Демобілізація — це процес звільнення або переведення військовослужбовців із активної служби до запасу після завершення строку контракту, кампанії, або за законними підставами під час воєнного стану чи особливого періоду", — пояснили у своєму матеріалі юристи АО "Бачинський та партнери.

Цей процес стартує, зокрема, з рішення військово-лікарської комісії, якщо йдеться про демобілізацію військовослужбовця за станом здоров’я.

Масова демобілізація

Масова демобілізація — це процес, яким керує не військово-лікарська комісія чи інші локальні структури, а політичне керівництво країни.

"Також демобілізація — це комплекс заходів, які проводяться за рішенням Президента України або уповноважених органів військового управління, спрямованих на переведення економіки, державних структур і Збройних Сил України на умови мирного часу", — йдеться у матеріалі юристів.

Тож масова демобілізація може бути оголошена Президентом, але тільки за певних умов.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи може масова демобілізація бути проведена до скасування воєнного стану.

Додамо, ми повідомляли, який формат демобілізації розглядали у Верховній Раді та Генштабі ЗСУ.

ЗСУ армія звільнення президент демобілізація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації