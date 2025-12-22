Демобілізація в Україні - хто оголосить демобілізацію

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Масова демобілізація є тим процесом, який має перевести Збройні сили України, а також державні структури і економіку країни на умови мирного часу. Юристи пояснили, хто має право оголосити масову демобілізацію.

Про це йдеться у матеріалі на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Локальна демобілізація

Поняття "демобілізація" може стосуватися як одного чи кількох конкретних військовослужбовців так і армії загалом.

Відповідно, і означатимуть вони різні речі, а також по-різному будуть стартувати.

"Демобілізація — це процес звільнення або переведення військовослужбовців із активної служби до запасу після завершення строку контракту, кампанії, або за законними підставами під час воєнного стану чи особливого періоду", — пояснили у своєму матеріалі юристи АО "Бачинський та партнери.

Цей процес стартує, зокрема, з рішення військово-лікарської комісії, якщо йдеться про демобілізацію військовослужбовця за станом здоров’я.

Масова демобілізація

Масова демобілізація — це процес, яким керує не військово-лікарська комісія чи інші локальні структури, а політичне керівництво країни.

"Також демобілізація — це комплекс заходів, які проводяться за рішенням Президента України або уповноважених органів військового управління, спрямованих на переведення економіки, державних структур і Збройних Сил України на умови мирного часу", — йдеться у матеріалі юристів.

Тож масова демобілізація може бути оголошена Президентом, але тільки за певних умов.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи може масова демобілізація бути проведена до скасування воєнного стану.

Додамо, ми повідомляли, який формат демобілізації розглядали у Верховній Раді та Генштабі ЗСУ.