Демобілізація буде йти поступово, а мобілізацію можуть скасувати тільки рішенням президента, заявила юристка

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. З ним згодні і юристи, які кажуть, що для цього потрібне окреме рішення президента Зеленського.

Тонкощі завершення мобілізації й умов демобілізації для колег з видання ФАКТИ пояснила юристка Лариса Кісь.

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Чи може закінчитися мобілізація із завершенням воєнних дій

Згідно з поясненнями експертки, демобілізація, тобто звільнення з військової служби всіх мобілізованих, буде проведена лише після прийняття окремого рішення Президента України. Однак до закінчення дії воєнного стану така демобілізація є малоймовірною.

Всі, хто були призвані до військової служби та набули статусу військовослужбовця, мають право на звільнення з підстав, встановлених статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Під час дії воєнного стану звільнення можливе:

за віком;

за станом здоров'я;

у зв’язку з набранням чинності обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік яких визначається ч. 12 статті 26 Закону);

у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду або виконанням обов’язків судді, судді Конституційного суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника або дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Скільки ще триватиме мобілізація у 2025 році

Статтею 23 Закону щодо строку військової служби визначено, що цей строк може бути встановлений указом Президента України. Згідно з поясненнями експертки, проведення демобілізації — це комплексний процес, який не може відбутися одномоментно. Військовослужбовці будуть звільнятися поступово, зі скороченням ЗСУ до штатів мирного часу та вивільнення військових, зокрема за скороченням посад, на яких вони служать.

Тому частина військових можуть бути звільнені протягом 3 місяців після ухвалення рішення президентом України про демобілізацію, а деякі можуть затриматися на службі на набагато довший строк.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що у Міноборони України нібито підготували законопроєкт про демобілізацію військових, проте, його нібито "забракував" Генштаб ЗСУ.

Ще раніше член комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився щодо того, чи буде демобілізація в Україні, коли закінчиться воєнний стан.