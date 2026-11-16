Правоохоронці на місці події. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

У Рівненській області правоохоронці затримали депутата-військового, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 6 тисяч доларів за вплив на посадовців військової частини. Суд вже обрав йому запобіжний захід, а надалі йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, на Рівненщині правоохоронці затримали 45-річного підполковника, який є депутатом місцевої ради. Його підозрюють в отриманні шести тисяч доларів за обіцянку вплинути на посадовців військової частини.

"За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону 45-річному підполковнику, який також є депутатом місцевої ради, повідомлено про підозру у зловживанні впливом", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, фігурант запропонував за винагороду посприяти у вирішенні питання з військовослужбовцем, який самовільно залишив місце служби. Зокрема, він обіцяв домовитися з представниками іншої військової частини про повернення солдата до виконання обов'язків, а також створити умови для уникнення ним кримінальної відповідальності.

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"Спочатку за таке сприяння він вимагав 10 тисяч доларів США, проте згодом погодився на шість тисяч", — зазначили у дописі.

У Спецпрокуратурі повідомили, що 23 жовтня за допомогою підозрюваного військовослужбовець отримав рекомендаційний лист, після чого повернувся до своєї частини. Однак 28 жовтня, одразу після отримання обумовлених шести тисяч доларів, підполковника затримали.

Що загрожує у суді

"Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід та відсторонив від виконання службових обов'язків. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", — резюмували у прокуратурі.

Пост прокуратури. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.