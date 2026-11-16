Правоохранители на месте происшествия. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

В Ровенской области правоохранители задержали депутата-военного, которого подозревают в получении взятки в размере 6 тысяч долларов за оказание влияния на должностных лиц воинской части. Суд уже избрал ему меру пресечения, а в дальнейшем ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в Ровенской области правоохранители задержали 45-летнего подполковника, являющегося депутатом местного совета. Его подозревают в получении шести тысяч долларов за обещание оказать влияние на должностных лиц воинской части.

"Под процессуальным руководством Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона 45-летнему подполковнику, который также является депутатом местного совета, сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант предложил за вознаграждение содействовать в решении вопроса с военнослужащим, который самовольно покинул место службы. В частности, он обещал договориться с представителями другой воинской части о возвращении солдата к исполнению обязанностей, а также создать условия для того, чтобы тот избежал уголовной ответственности.

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"Сначала за такое содействие он требовал 10 тысяч долларов США, однако впоследствии согласился на шесть тысяч", — отметили в сообщении.

В Спецпрокуратуре сообщили, что 23 октября с помощью подозреваемого военнослужащий получил рекомендательное письмо, после чего вернулся в свою часть. Однако 28 октября, сразу после получения оговоренных шести тысяч долларов, подполковника задержали.

Что грозит в суде

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения и отстранил от исполнения служебных обязанностей. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества", — резюмировали в прокуратуре.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.