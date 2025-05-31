Нина Южанина утверждает, что люди затягивают с ВВК, а потом не могут доказать, что имеют какие-то заболевания

Нардеп Нина Южанина. Фото: Скриншот

В украинском инфопространстве не хватало информации, что ограниченно годные должны пройти ВВК и сделать это вовремя. В противном случае могут быть проблемы у самого военнообязанного и неприятные ситуации с патрулями ТЦК.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила нардеп Нина Южанина.

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Депутат напомнила, что сейчас уже не существует статуса "ограниченно годный", а есть "временно непригодный" и его надо периодически подтверждать на медкомиссии. Однако многие из военнообязанных или военных об этом забывают, не знают, а потом сталкиваются с проблемами.

"Все оттягивали ВВК почему-то на последний момент, но может случиться так, что в то время у вас уже была там где-то повестка, вы уже в розыске, и потом, сами не пройдя качественно ВВК, вы не сможете доказать, что у вас есть недостатки здоровья, потому что уже дальше весь механизм очень быстро крутится", — отметила Южанина.

Она предостерегла от этого всех военнообязанных, ведь имеет собственные примеры. Сейчас знакомые ей люди уже находятся в ТЦК и не имеют возможности занести в базу "Оберіг" данные о своих заболеваниях, чтобы у ТЦК не было даже возможности забрать такого военнообязанного.

"Такое впечатление, что мы просто создаем условия для бусификации, если откровенно", — сказала нардеп.

Напомним, нардеп Михаил Цимбалюк выступил с инициативой продлить сроки прохождения ВВК для лиц с ограниченной пригодностью к службе. Также он предлагает внедрение реформ в работу ТЦК.

А народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что на военно-врачебных комиссиях фактически не существует категории непригодных к службе. Гончаренко считает, что мужчины с серьезными физическими ограничениями, такими как отсутствие конечностей или глаза, часто получают статус "годных".