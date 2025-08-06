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Головна Мобілізація Діагнози для ВЛК — як правильно їх підтвердити

Діагнози для ВЛК — як правильно їх підтвердити

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:20
Військово-лікарська комісія - діагнози для військово-лікарської комісії
Військово-лікарська комісія. Фото: "Мілітарний"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має певні хвороби, то на військово-лікарську комісію він має принести медичні документи, які підтвердять усі наявні діагнози. Найкращим варіантом є той, коли усі діагнози занесені в електронну систему охорони здоров’я.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Медичні документи для ВЛК

Коли військовозобов’язаний громадянин проходить  військово-лікарську комісію і має проблеми зі здоров’ям, то варто акцентувати увагу фахівців ВЛК на своїх діагнозах.

Перш за все потрібно, щоб усі ці діагнози були підтверджені належними медичними документами.

"Як правило це форма первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", історія хвороби, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого: форма № 027/о", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Юрист підкреслив, що у випадку, коли усі діагнози занесені в ЕСОЗ (електронну систему охорони здоров’я), то це буде тільки краще.

Якщо з рішенням ВЛК не згоден

Владислав Дерій пояснив, що робити у випадку, коли військовозобов’язаний громадянин не погоджується із рішенням військово-лікарської комісії.

"У разі незгоди з рішенням ВЛК, Ви можете його оскаржити до обласної ВЛК або подати заяву до керівника ТЦК про направлення вас на переогляд", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо пройти військово-лікарську комісію не в приміщенні територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо отримати висновок ВЛК без реального огляду.

здоров'я документи ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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