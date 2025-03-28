ВЛК в Україні — чи можуть без реального огляду внести висновок до електронної системи

Працівник ТЦК та працівниця ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Кожен військовозобов'язаний громадянин України повинен пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Без висновку ВЛК особу не мають право мобілізувати. Наразі відбувається реформа ВЛК, яка передбачає цифровізацію процедур. Зокрема, з'явилися функції електронного направлення та постанов.

Чи може ВЛК вносити висновки до електронної системи без реальних оглядів військовозобов'язаних, відповіли у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Так, у відомстві наголосили, що військово-лікарська комісія обов'язково має проводити огляд військовозобов'язаного.

Також у МОУ пояснили, що лікарі у складі ВЛК із закладів охорони здоров'я під час огляду військовозобов'язаного повинні ознайомитися з медичними записами в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає громадянин. Після вони вносять вже свої записи до ЕСОЗ.

Лікар вносить записи до ЕСОЗ. Фото: mod.gov.ua

Вже після огляду працівники ВЛК, а саме голова комісії, всі члени, які брали участь у засіданні, та секретар, засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

"Усі рішення фіксуються в МІС ЗСУ (Медична інформаційна система. — Ред.), що спрощує їхній контроль і відстеження. Таким чином цифрова трансформація робить військово-лікарську експертизу прозорішою", — резюмували у пресслужбі Міноборони.

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Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

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