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Главная Мобилизация Диагнозы для ВВК — как правильно их подтвердить

Диагнозы для ВВК — как правильно их подтвердить

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:20
Военно-врачебная комиссия - диагнозы для военно-врачебной комиссии
Военно-врачебная комиссия. Фото: "Мілітарний"

Если военнообязанный гражданин имеет определенные болезни, то на военно-врачебную комиссию он должен принести медицинские документы, которые подтвердят все имеющиеся диагнозы. Лучшим вариантом является тот, когда все диагнозы занесены в электронную систему здравоохранения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Когда военнообязанный гражданин проходит военно-врачебную комиссию и имеет проблемы со здоровьем, то стоит акцентировать внимание специалистов ВВК на своих диагнозах.

Прежде всего нужно, чтобы все эти диагнозы были подтверждены надлежащими медицинскими документами.

"Как правило, это форма первичной учетной документации № 028/о "Консультационное заключение специалиста", история болезни, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного: форма № 027/о", — отметил юрист Владислав Дерий.

Юрист подчеркнул, что в случае, когда все диагнозы занесены в ЭСЗ (электронную систему здравоохранения), то это будет только лучше.

Если с решением ВВК не согласен

Владислав Дерий объяснил, что делать в случае, когда военнообязанный гражданин не согласен с решением военно-врачебной комиссии.

"В случае несогласия с решением ВВК, Вы можете его обжаловать в областной ВВК или подать заявление к руководителю ТЦК о направлении Вас на переосвидетельствование", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли пройти военно-врачебную комиссию не в помещении территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли получить заключение ВВК без реального осмотра.

здоровье документы ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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