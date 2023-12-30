Дикий розповів, яким чином ЗСУ можуть знайти собі гроші — цей спосіб не сподобається владі

Екскомандир "Айдару" Євген Дикий. Фото: пресцентр УКМЦ

Міністерство фінансів повинно саме знайти джерело фінансування для додаткової мобілізації. Раніше там заявили, що чекають на ідеї щодо пошуку коштів від Генштабу та Міноборони.

Про це заявив політичний та військовий аналітик Євген Дикий в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Фінансування додаткової мобілізації в Україні

"Таке враження, що у всієї влади якесь криве бачення. Коли міністр фінансів Марченко виступає і говорить, що нехай Генштаб скаже, де взяти гроші на пів мільйона мобілізованих, ну камон — ми ж не запитуємо у міністра фінансів, як тримати Авдіївську промзону чи які російські об'єкти треба вразити "хімарсами", а які дронами", — сказав Дикий.

Він наголосив, що міністр фінансів має знати де шукати гроші для додаткової мобілізації в Україні.

За його словами, якщо скажуть нехай армія сама знайде гроші, то "повірте, вона знайде, але це точно нікому не сподобається".

Нагадаємо, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що наразі очікуються пропозиції від Міноборони та Генштабу щодо фінансування додаткової мобілізації. Там зазначили, що штучно збільшити суму не вийде.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про посилення мобілізації зменшена кількість силових структур, співробітники яких отримують відстрочку від мобілізації. Крім того, штати цих структур як для воюючої країни є дещо завеликими.