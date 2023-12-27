У Мінфіні розповіли, чи є гроші на покриття потреб додаткової мобілізації

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: "Українська правда"

У Міністерстві фінансів України наразі очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо фінансування додаткової мобілізації. Там заявили, що штучно збільшити суму не вийде.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко для Business Breakfeast.

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Фінансування додаткової мобілізації

"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків... Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму — не вийде так", — сказав Марченко.

За його словами, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації, термінів та необхідних витрат.

Міністр зазначив, що оголошені раніше обсяги фінансування 500 млрд грн є доволі коректними. Однак Марченко каже, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема:

строки мобілізації;

строки демобілізації;

забезпечення підрозділів.

За його словами, це може потребувати пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

"Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде", — додав Марченко.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про посилення мобілізації зменшена кількість силових структур, співробітники яких отримують відстрочку від мобілізації. Крім того, штати цих структур як для воюючої країни є дещо завеликими.

Також ми писали, що українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, все одно повинні встати на військовий облік. У разі відмови до них застосують низку санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.