Дикий рассказал, каким образом ВСУ могут найти себе деньги — этот способ не понравится власти

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ

Министерство финансов должно самостоятельно найти источник финансирования для дополнительной мобилизации. Ранее там заявили, что ждут идеи поиска средств от Генштаба и Минобороны.

Об этом заявил политический и военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE.

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Финансирование дополнительной мобилизации в Украине

"Такое впечатление, что у всей власти какое-то кривое видение. Когда министр финансов Марченко выступает и говорит, что пусть Генштаб скажет, где взять деньги на полмиллиона мобилизованных, ну камон — мы ведь не спрашиваем у министра финансов, как держать Авдеевскую промзону или какие российские объекты нужно поразить "химарсами", а какие дронами", — сказал Дикий.

Он подчеркнул, что министр финансов должен знать, где искать деньги для дополнительной мобилизации в Украине.

По его словам, если скажут пусть армия сама найдет деньги, то "поверьте, она найдет, но это точно никому не понравится".

Напомним, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас ожидаются предложения от Минобороны и Генштаба по финансированию дополнительной мобилизации. Там отметили, что искусственно увеличить сумму не получится.

Также мы писали, что в новом законопроекте об усилении мобилизации уменьшено количество силовых структур, сотрудники которых получают отсрочку от мобилизации. Кроме того, штаты этих структур как для воюющей страны несколько великоваты.