Українців за кордоном, які не встали на облік в ТЦК, обмежать в правах, — деталі

Вишкіл бійців ЗСУ на плацу. Ілюстративне фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, все одно повинні встати на військовий облік. У разі відмови, до них застосують ряд санкцій: заблокують банківські рахунки та позбавлять права на консульську допомогу.

Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки Вадим Івченко в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

Читайте також:

Як українців обмежать в правах

За словами нардепа, чоловіки за кордоном все одно повинні будуть також отримати картку військового обліку. У разі відмови — буде покарання.

"Одним із наслідків, наприклад, може бути — не надаватимуться консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто новий не надасть. Не будуть надавати консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україні, щоб або продати майно, або якось подарувати тощо", — сказав він.

Окремо Івченко зачепив банки. Каже: банк також запросить нову ідентифікацію, але вона має містити цю посвідку, себто — картку військового обліку. Інакшими словами, ухилянтам відключать рахунки в банку, якщо вони не встануть на військовий облік.

"Наступне — банк. Банк запитає теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути цей вид, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки", — наголосив Івченко.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони відомо, скільки чоловіків призовного віку виїхали за кордон. Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на тлі чуток про повістки в додатку "Дія" заявив, що цього ніколи не станеться.