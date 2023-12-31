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Дикий рассказал, когда нужно было провести дополнительную мобилизацию

31 декабря 2023 14:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дикий рассказал, когда нужно было провести дополнительную мобилизацию
Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет общая мобилизация в ряды Вооруженных сил, однако количества призывников не хватает, чтобы победить оккупантов. Потому увеличивать украинскую армию нужно было начать сразу после того, как Путин согласился на массовую мобилизацию в России.

Об этом заявил политический и военный аналитик Евгений Дикий в интервью для Новини.LIVE.

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Дополнительная мобилизация в Украине

"Этот законопроект — это этап с опозданием на более года. В реальности наш разговор должен был состояться в сентябре прошлого года. Дело в том, что до сентября 2022 года сохранялась интрига, пойдет ли все-таки Путин на массовую мобилизацию или не пойдет", — сказал он.

По словам Дикого, до массовой мобилизации в России оставался какой-то шанс вести войну ушедшими в первую волну добровольцами в начале вторжения, однако пока дополнительной мобилизации не избежать.

"Дело в том, что здесь есть некоторые базовые вещи: можно воевать с врагом значительно меньшим количеством личного состава только при условии огромного технологического превосходства. Всем очевидно, что с Россией у нас, мягко говоря, не такая разница, мы сражаемся в пределах одного поколения вооружения", — отметил военный.

Поэтому военный подчеркнул, что количество бойцов в ВСУ должно быть хотя бы такое же, как у врага, а в идеале — больше.

Напомним, что Дикий заявил, что Министерство финансов должно самостоятельно найти источник финансирования для дополнительной мобилизации. Ранее там заявили, что ждут идеи поиска средств от Генштаба и Минобороны.

Также мы писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас ожидаются предложения от Минобороны и Генштаба по финансированию дополнительной мобилизации. Там отметили, что искусственно увеличить сумму не получится.

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