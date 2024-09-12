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Дистанційна подача заяви на відстрочку — юрист повідомив про головну проблему

12 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - оформлення відстрочки - проблеми з дистанційним оформленням відстрочки
Студенти, які мають право на відстрочку. Фото: "Фокус"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти теоретично мають право оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, відправивши документи до ТЦК поштою. Але на практиці у таких ситуації територіальний центр комплектування може відмовити, тому краще подавати документи особисто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся студент, який, отримавши усі потрібні для оформлення відстрочки документи і надіславши їх до ТЦК, отримав у "Резерв+" повідомлення про те, що він порушує правила військового обліку.

"Таке може бути, якщо Ви оновили дані у період 16 травня — 16 липня 2024 року", — відповів військовозобов’язаному громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Крім того, причиною проблем може бути те, що громадянин відправив документи про відстрочку поштою.

Проблема із дистанційним оформленням відстрочки

Юрій Айвазян пояснив, що такі ситуації трапляються саме тоді, коли студенти оформлюють відстрочку дистанційно, а не з’являються до територіальних центрів комплектування.

"В моїй практиці вже були випадки, коли ТЦК відмовляли у відстрочці лише на тій підставі, що заява не подавалася згідно вимого закону, тобто особисто", — зазначив юрист.

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