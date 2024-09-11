Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть забрати до армії директора школи

Чоловік працює директором у школі. Фото: freepik.com

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, велика кількість військовозобов'язаних громадян не підлягають призову через наявність відстрочки або бронювання. Зокрема можуть бути звільнені від служби в армії наукові працівники та педагоги.

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Чи мобілізують директора школи

За словами правозахисниці, відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", директор школи не підлягає мобілізації.

Також вона додала, що відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту", перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

А у переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963, зазначені такі:

директор;

завідувач;

завідувач філією;

заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи;

начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації;

професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу.

Тобто директор школи є педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти, працює за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, а тому не підлягає мобілізації та має право на відстрочку відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"​.

"У разі вручення повістки (обов'язкова явка до ТЦК/військкомату лише по повістці) потрібно буде подати письмову заяву на відстрочку та завірену копію рішення місцевої ради/наказу начальника відділу освіти про призначення на посаду директора", — пояснила Галина Токмак.

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