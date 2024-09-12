Отсрочка от мобилизации – оформление отсрочки – проблемы с дистанционным оформлением отсрочки

Студенты, имеющие право на отсрочку. Фото: "Фокус"

Студенты в теории имеют право оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, отправив документы в ТЦК по почте. Но на практике в таких ситуациях территориальный центр комплектования может отказать, поэтому лучше подавать документы лично.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка есть, но в "Резерв+" пишут о нарушении воинского учета

К юристам обратился студент, который, получив все необходимые для оформления отсрочки документы и отправив их в ТЦК, получил в "Резерв+" сообщение о том, что он нарушает правила воинского учета.

"Такое может быть, если Вы обновили данные в период 16 мая – 16 июля 2024 года", – ответил военнообязанному гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кроме того, причиной проблем может стать то, что гражданин отправил документы об отсрочке по почте.

Проблема с дистанционным оформлением отсрочки

Юрий Айвазян объяснил, что такие ситуации случаются именно тогда, когда студенты оформляют отсрочку дистанционно, а не появляются в территориальные центры комплектования.

"В моей практике уже были случаи, когда ТЦК отказывали в отсрочке только на том основании, что заявление не подавалось согласно требованию закона, то есть лично", — отметил юрист.