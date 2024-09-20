Оформлення відстрочки онлайн - що чекає та які проблеми можуть виникнути

Завірення документів нотаріусом. Фото: LexInform

Для того, аби дистанційно оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин має завірити копії паспорта та ідентифікаційного коду у нотаріуса. Інакше в територіальному центрі комплектування можуть не прийняти заяву про відстрочку до розгляду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дистанційне оформлення відстрочки

Відстрочку від мобілізації військовозобов’язані громадяни оформлюють у територіальних центрах комплектування, надавши відповідні документи, які засвідчать підставу для надання відстрочки.

Разом з тим, відстрочку можна оформити і дистанційно, не відвідуючи ТЦК.

Копії необхідно завірити у нотаріуса

Дистанційне оформлення відстрочки передбачення надсилання відповідних документів поштою.

У цій ситуації, наголосив Юрій Айвазян, найважливішим моментом є правильна підготовка копій паспорта та ідентифікаційного коду.

Копії цих документів, підкреслив адвокат, необхідно нотаріально завірити — інакше в територіальному центрі комплектування можуть не прийняти документи і не оформлять дистанційну відстрочку від мобілізації.