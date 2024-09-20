Оформлення відстрочки онлайн - що чекає та які проблеми можуть виникнути

Дистанційне оформлення відстрочки — юрист назвав головний нюанс
Для того, аби дистанційно оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин має завірити копії паспорта та ідентифікаційного коду у нотаріуса. Інакше в територіальному центрі комплектування можуть не прийняти заяву про відстрочку до розгляду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Дистанційне оформлення відстрочки
Відстрочку від мобілізації військовозобов’язані громадяни оформлюють у територіальних центрах комплектування, надавши відповідні документи, які засвідчать підставу для надання відстрочки.
Разом з тим, відстрочку можна оформити і дистанційно, не відвідуючи ТЦК.
Копії необхідно завірити у нотаріуса
Дистанційне оформлення відстрочки передбачення надсилання відповідних документів поштою.
У цій ситуації, наголосив Юрій Айвазян, найважливішим моментом є правильна підготовка копій паспорта та ідентифікаційного коду.
Копії цих документів, підкреслив адвокат, необхідно нотаріально завірити — інакше в територіальному центрі комплектування можуть не прийняти документи і не оформлять дистанційну відстрочку від мобілізації.
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