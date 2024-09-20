Оформление отсрочки онлайн – что ждет и какие проблемы могут возникнуть

Заверение документов нотариусом. Фото: LexInform

Для того чтобы дистанционно оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный гражданин должен заверить копии паспорта и идентификационного кода у нотариуса. В противном случае в территориальном центре комплектования могут не принять заявление об отсрочке к рассмотрению.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Дистанционное оформление отсрочки

Отсрочку от мобилизации военнообязанные граждане оформляют в территориальных центрах комплектования, предоставив соответствующие документы, удостоверяющие основание предоставления отсрочки.

Вместе с тем отсрочку можно оформить и дистанционно, не посещая ТЦК.

Копии необходимо заверить у нотариуса

Дистанционное оформление отсрочки предсказания отправки соответствующих документов по почте.

В этой ситуации, подчеркнул Юрий Айвазян, самым важным моментом является правильная подготовка копий паспорта и идентификационного кода.

Копии этих документов, подчеркнул адвокат, необходимо нотариально заверить — иначе в территориальном центре комплектования могут не принять документы и не оформят дистанционную отсрочку от мобилизации.