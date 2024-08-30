Відстрочка від мобілізації в Україні - чи можна оформити онлайн

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Теоретично відстрочку від мобілізації можна спробувати оформити дистанційно, не приїжджаючи до територіального центру комплектування. Але, зазначили юристи, не факт, що у ТЦК погодяться на заочне спілкування із військовозобов’язаним — тож громадянину, скоріш за все, доведеться таки приїхати і оформити відстрочку особисто.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Для того аби оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин має надати до ТЦК відповідну заяву та набір документів. Це зазвичай робиться під час особистого візиту до територіального центру комплектування, але теоретично існують й інші варіанти.

"Можете направити документи "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного на адресу ТЦК", — підкреслив Юрій Айвазян, відповідаючи на питання про можливість дистанційного оформлення відстрочки.

Гарантії немає

Але, додав юрист, "жодної гарантії вам ніхто не надасть, що ТЦК відправить вам у відповідь довідку про надання відстрочки".

Бо, наголосив адвокат Айвазян, зазвичай у ТЦК вимагають особистої присутності військовозобов’язаного.