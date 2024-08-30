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Дистанционное оформление отсрочки от мобилизации — что советуют юристы

30 августа 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине - можно ли оформить онлайн
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теоретически отсрочку от мобилизации можно попытаться оформить дистанционно, не приезжая в территориальный центр комплектования. Но, отметили юристы, не факт, что в ТЦК согласятся на заочное общение с военнообязанным — гражданину, скорее всего, придется таки приехать и оформить отсрочку лично.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный гражданин должен предоставить в ТЦК соответствующее заявление и набор документов. Это обычно делается при личном визите в территориальный центр комплектования, но теоретически существуют и другие варианты.

"Можете направить документы "Укрпочтой" заказным письмом с описанием вложенного на адрес ТЦК", — подчеркнул Юрий Айвазян, отвечая на вопрос о возможности дистанционного оформления отсрочки.

Гарантии нет

Но, добавил юрист, "никакой гарантии вам никто не предоставит, что ТЦК отправит вам ответную справку о предоставлении отсрочки".

Ибо, отметил адвокат Айвазян, обычно в ТЦК требуют личного присутствия военнообязанного.

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