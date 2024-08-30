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Хто зі студентів підлягає мобілізації з вересня — повний перелік

30 серпня 2024 04:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація студентів з 1 вересня — кого можуть забрати в армію
Студенти. Фото: novy.tv
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Згідно закону про мобілізацію в Україні, який вступив в силу 18 травня 2024 року, більшість чоловіків студентів мають право на відстрочку і можуть бути призвані до лав ЗСУ тільки добровільно. Проте є кілька умов, за яких учня можуть законно призвати в армію.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомляє видання "УНІАН".

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Хто має право на відстрочку

З початком навчального року, у вересні місяці, студенти чоловіки мають підтвердити своє право на відстрочку. Для цього необхідно подати відповідну довідку до ТЦК, яку видають в деканаті навчального закладу. У разі відсутності документа військомат не зможе продовжити студенту відстрочку. У більшості ВНЗ це необхідно зробити до 1 жовтня.

Право на відстрочку у вересні мають студенти, які:

  • навчаються на денній або дуальній формі у вищих або професійно-технічних закладах;
  • здобувають свою першу вищу освіту;
  • отримують ступінь, вищий за той, що вже мають.

Крім того, до армії не призивають асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, незалежно від форми навчання (бюджет або контракт).

Також мобілізації не підлягають освітяни. Зокрема, наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів і наукових установ, які мають науковий ступінь, звільняються від мобілізації. Педагоги ПТУ можуть отримати відстрочку лише за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Хто втратить відстрочку та може бути мобілізований

Згідно із законом, студенти втрачають право на відстрочку від мобілізації, якщо:

  • навчаються на вечірній або заочній формі;
  • здобувають не першу вищу освіту;
  • здобувають освіту, нижчу за вже наявну;
  • відмовляються від проходження загальновійськової підготовки (у цьому випадку їх виключають із вишу).

На період канікул відстрочка зберігається, якщо студент переходить з одного курсу на інший. Однак, якщо він вступає на вищий рівень через вступну кампанію, то під час перерви між семестрами він не вважається студентом і може бути призваний.

Чи підлягають мобілізації студенти, яким більше 30 років

Нагадаємо, що у 2023 році депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає позбавлення студентів-чоловіків права на відстрочку після досягнення 30 років. Проте закон поки ще не було ухвалено. Тож в 2024 році чоловіків віком 30 років і старше, які здобувають безперервну першу вищу освіту, як і раніше, не призиватимуть.

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