Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни arrow

Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

30 серпня 2024 01:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон під час воєнного стану - чи можуть виїзжати аспіранти - умови
Українські аспіранти. Фото: chmnu.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які навчаються в аспірантурі й здобувають науковий ступінь доктора філософії, мають право на відстрочку від мобілізації. Але відстрочка не означає можливість виїхати за межі України до кінця дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для студентів та науковців

Як відомо, право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану мають не тільки студенти різноманітних освітніх закладів, які здобувають свою першу освіту, а й ті військовозобов’язані громадяни, які займаються науковою діяльністю.

Це стосується, зокрема, і аспірантів, завершенням навчання яких є захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії (доктора мистецтв).

Відстрочка — це не право на виїзд за кордон

Разом з тим, підкреслив Юрій Айвазян, надання відстрочки від мобілізації не надає аспірантам права на виїзд за межі України.

"Ви є особою, якій, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, не дозволено виїзд з України", — так відповів адвокат одному із українських аспірантів.

Також важливі новини дня по темі:

студенти мобілізація відстрочка військовозобов'язані Аспірант виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

Термінова новина

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

00:27 Комаров та Пойда принесли Україні ще дві медалі в плаванні на Паралімпіаді-2024

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

Термінова новина

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

00:27 Комаров та Пойда принесли Україні ще дві медалі в плаванні на Паралімпіаді-2024

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку