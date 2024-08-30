Виїзд за кордон під час воєнного стану - чи можуть виїзжати аспіранти - умови

Українські аспіранти. Фото: chmnu.edu.ua

Громадяни, які навчаються в аспірантурі й здобувають науковий ступінь доктора філософії, мають право на відстрочку від мобілізації. Але відстрочка не означає можливість виїхати за межі України до кінця дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як відомо, право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану мають не тільки студенти різноманітних освітніх закладів, які здобувають свою першу освіту, а й ті військовозобов’язані громадяни, які займаються науковою діяльністю.

Це стосується, зокрема, і аспірантів, завершенням навчання яких є захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії (доктора мистецтв).

Відстрочка — це не право на виїзд за кордон

Разом з тим, підкреслив Юрій Айвазян, надання відстрочки від мобілізації не надає аспірантам права на виїзд за межі України.

"Ви є особою, якій, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, не дозволено виїзд з України", — так відповів адвокат одному із українських аспірантів.