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Головна Мобілізація Дружина вагітна: чи можуть мобілізувати чоловіка

Дружина вагітна: чи можуть мобілізувати чоловіка

Ua ru
8 листопада 2026 06:30
Завагітніла дружина - чи можуть ТЦК мобілізувати до ЗСУ pexels.com
Вагітна жінка та її чоловік. Ілюстративне фото: pexels.com

Громадяни України чоловічої статі у яких вагітна дружина, можуть бути мобілізовані. Сама вагітність дружини не дає чоловікові права на відстрочку від мобілізації, але отримати відстрочку до народження дитини все ж можливо, проте є певні умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК.

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Чи може чоловік отримати відстрочку до або та після народження відстрочки

У Житомирському ОТЦК розповіли, що закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не передбачає вагітність дружини як окрему підставу для відстрочки.

Однак якщо в подружжя народиться дитина, а один із батьків при цьому буде проходити військову службу, тоді інший матиме право на відстрочку. Це передбачено пунктом 15 першої статті 23 закону.

Водночас чоловік може отримати відстрочку ще до народження дитини, якщо він має іншу передбачену законом підставу для цього. Це може бути, якщо громадянин:

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  • утримує трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • має дружину у якої інвалідність I або II групи;
  • постійно доглядає за дружиною, яка за станом здоров'я його потребує, за визначених законом умов;
  • належить до іншої категорії військовозобов'язаних громадян, яка має право на відстрочку.

"Важливо: вагітність дружини сама по собі не звільняє чоловіка від мобілізації. Але інші сімейні обставини можуть бути підставою для відстрочки — якщо вони відповідають вимогам закону", — резюмували у ТЦК.

У ТЦК сказали, чи можуть мобілізувати чоловіка, дружина якого вагітна
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, військовозобов'язані українці можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо зміняться їхні життєві обставини. Найчастіше це загрожує боржникам з аліментів, студентам на академвідпустці, а також тим, хто не поновив медичні довідки або втратив підстави для бронювання на роботі.

Також ми писали, як батьку оформити відстрочку, якщо дитина народилася за кордоном.

вагітність дитина мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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