Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Дитина у виші — чи впливає це на відстрочку батька-одинака

Дитина у виші — чи впливає це на відстрочку батька-одинака

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 12:20
Відстрочка для батька-одинака - чи продовжується вона після 18-річчя дитини
Оформлення документів на відстрочку в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Ключові моменти Відстрочка не може бути продовжена Єдиний виняток для продовження відстрочки

Відстрочка для батька-одинака закінчується у день 18-річчя дитини. На продовження відстрочки від мобілізації не може вплинути навчання дитини у виші, навіть на контрактній формі, яку фінансує батько.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка не може бути продовжена

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує дитину, що вступила на навчання до вищого навчального закладу.

Чоловік поцікавився, чи збережеться його відстрочка після досягнення дитиною 18-річного віку, зважаючи на те, що донька навчається на контракті, тобто батько фінансує навчання дитини.

"Ні, адже згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років", — наголосив у відповіді юрист Дмитро Мурач.

Він додав, що навчання дитини у виші, навіть на контракті, не може продовжити відстрочку батька.

Єдиний виняток для продовження відстрочки

Мурач пояснив, у якій ситуації відстрочка може бути продовжена навіть після досягнення дитиною повноліття.

"Щодо повнолітньої дитини, то звільняються від мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи", — наголосив юрист.

Тільки за такої умови батько-одинак матиме відстрочку від мобілізації, утримуючи дитину віком, більшим за 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли батька-одинака можуть мобілізувати навіть до досягнення дитиною 18-річного віку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи втратить батько-одинак відстрочку, якщо вступить у другий шлюб.

діти студенти мобілізація відстрочка батьки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації