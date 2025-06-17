Відстрочка для батька-одинака - чи продовжується вона після 18-річчя дитини

Оформлення документів на відстрочку в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка для батька-одинака закінчується у день 18-річчя дитини. На продовження відстрочки від мобілізації не може вплинути навчання дитини у виші, навіть на контрактній формі, яку фінансує батько.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка не може бути продовжена

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує дитину, що вступила на навчання до вищого навчального закладу.

Чоловік поцікавився, чи збережеться його відстрочка після досягнення дитиною 18-річного віку, зважаючи на те, що донька навчається на контракті, тобто батько фінансує навчання дитини.

"Ні, адже згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років", — наголосив у відповіді юрист Дмитро Мурач.

Він додав, що навчання дитини у виші, навіть на контракті, не може продовжити відстрочку батька.

Єдиний виняток для продовження відстрочки

Мурач пояснив, у якій ситуації відстрочка може бути продовжена навіть після досягнення дитиною повноліття.

"Щодо повнолітньої дитини, то звільняються від мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи", — наголосив юрист.

Тільки за такої умови батько-одинак матиме відстрочку від мобілізації, утримуючи дитину віком, більшим за 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли батька-одинака можуть мобілізувати навіть до досягнення дитиною 18-річного віку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи втратить батько-одинак відстрочку, якщо вступить у другий шлюб.