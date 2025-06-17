Отсрочка для отца-одиночки - продлевается ли она после 18-летия ребенка

Ребенок в вузе — влияет ли это на отсрочку отца-одиночки
Отсрочка для отца-одиночки заканчивается в день 18-летия ребенка. На продление отсрочки от мобилизации не может повлиять обучение ребенка в вузе, даже на контрактной форме, которую финансирует отец.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.
Отсрочка не может быть продлена
К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает ребенка, поступившего на обучение в высшее учебное заведение.
Мужчина поинтересовался, сохранится ли его отсрочка после достижения ребенком 18-летнего возраста, учитывая то, что дочь учится на контракте, то есть отец финансирует обучение ребенка.
"Нет, ведь согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", — отметил в ответе юрист Дмитрий Мурач.
Он добавил, что обучение ребенка в вузе, даже на контракте, не может продлить отсрочку отца.
Единственное исключение для продления отсрочки
Мурач объяснил, в какой ситуации отсрочка может быть продлена даже после достижения ребенком совершеннолетия.
"Относительно совершеннолетнего ребенка, то освобождаются от мобилизации женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы", — отметил юрист.
Только при таком условии отец-одиночка будет иметь отсрочку от мобилизации, удерживая ребенка в возрасте старше 18 лет.
Напомним, мы ранее писали о том, когда отца-одиночку могут мобилизовать даже до достижения ребенком 18-летнего возраста.
Добавим, мы сообщали о том, потеряет ли отец-одиночка отсрочку, если вступит во второй брак.
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