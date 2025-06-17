Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Ребенок в вузе — влияет ли это на отсрочку отца-одиночки

Ребенок в вузе — влияет ли это на отсрочку отца-одиночки

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 12:20
Отсрочка для отца-одиночки - продлевается ли она после 18-летия ребенка
Оформление документов на отсрочку в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Ключові моменти Отсрочка не может быть продлена Единственное исключение для продления отсрочки

Отсрочка для отца-одиночки заканчивается в день 18-летия ребенка. На продление отсрочки от мобилизации не может повлиять обучение ребенка в вузе, даже на контрактной форме, которую финансирует отец.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка не может быть продлена

К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает ребенка, поступившего на обучение в высшее учебное заведение.

Мужчина поинтересовался, сохранится ли его отсрочка после достижения ребенком 18-летнего возраста, учитывая то, что дочь учится на контракте, то есть отец финансирует обучение ребенка.

"Нет, ведь согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", — отметил в ответе юрист Дмитрий Мурач.

Он добавил, что обучение ребенка в вузе, даже на контракте, не может продлить отсрочку отца.

Единственное исключение для продления отсрочки

Мурач объяснил, в какой ситуации отсрочка может быть продлена даже после достижения ребенком совершеннолетия.

"Относительно совершеннолетнего ребенка, то освобождаются от мобилизации женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы", — отметил юрист.

Только при таком условии отец-одиночка будет иметь отсрочку от мобилизации, удерживая ребенка в возрасте старше 18 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, когда отца-одиночку могут мобилизовать даже до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Добавим, мы сообщали о том, потеряет ли отец-одиночка отсрочку, если вступит во второй брак.

дети студенты мобилизация отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации