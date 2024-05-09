До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине — ответ адвоката

Мужчины возле военкомата. Фото иллюстративное: focus.ua

В Украине продолжаются режим военного положения и общая мобилизация. Из-за этого мужчины призывного возраста продолжают получать повестки и могут быть мобилизованы в ряды армии, однако граждан старше 60 лет исключают из военного учета.

Как сообщил юрист и адвокат Ярослав Кравец, вступить в ряды ВСУ такие мужчины могут разве что добровольцами.

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По словам адвоката, запас военнообязанных делится на две категории. Первая категория — военнообязанные, которые проходили военную службу и получили за это время военно-учетную специальность. Ко второй же категории относятся военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетную специальность, или вообще не проходили службу.

В статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе" говорится о делении военнообязанных на два разряда в зависимости от возраста.

Призывники, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

первый разряд — до 35 лет;

второй разряд — до 60 лет.

Также делятся на разряды по возрасту военнообязанные офицерского состава:

первый разряд: младший офицерский состав — до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1-го ранга) — до 55 лет; высший офицерский состав — до 60 лет;

второй разряд: младший и старший офицерский состав — до 60 лет; высший офицерский состав — до 65 лет.

Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда является максимальным возрастом для пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", — подчеркнул Ростислав Кравец.

В то же время адвокат отметил, что даже после 60 лет мужчины могут вступить в ряды ВСУ добровольцами.

Напомним, в четверг, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации до 11 августа.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения. Теперь за попытку избежать военного призыва уклонистам грозит больший штраф.