Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине — ответ адвоката arrow

До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине — ответ адвоката

9 мая 2024 23:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине — ответ адвоката
Мужчины возле военкомата. Фото иллюстративное: focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине продолжаются режим военного положения и общая мобилизация. Из-за этого мужчины призывного возраста продолжают получать повестки и могут быть мобилизованы в ряды армии, однако граждан старше 60 лет исключают из военного учета.

Как сообщил юрист и адвокат Ярослав Кравец, вступить в ряды ВСУ такие мужчины могут разве что добровольцами.

Читайте также:

До какого возраста мужчин могут мобилизовать

По словам адвоката, запас военнообязанных делится на две категории. Первая категория — военнообязанные, которые проходили военную службу и получили за это время военно-учетную специальность. Ко второй же категории относятся военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетную специальность, или вообще не проходили службу.

В статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе" говорится о делении военнообязанных на два разряда в зависимости от возраста.

Призывники, которые находятся в запасе и имеют звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

  • первый разряд — до 35 лет;
  • второй разряд — до 60 лет.

Также делятся на разряды по возрасту военнообязанные офицерского состава:

  • первый разряд: младший офицерский состав — до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3-го ранга), подполковник (капитан 2-го ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1-го ранга) — до 55 лет; высший офицерский состав — до 60 лет;
  • второй разряд: младший и старший офицерский состав — до 60 лет; высший офицерский состав — до 65 лет.

Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда является максимальным возрастом для пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", — подчеркнул Ростислав Кравец.

В то же время адвокат отметил, что даже после 60 лет мужчины могут вступить в ряды ВСУ добровольцами.

Напомним, в четверг, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации до 11 августа.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения. Теперь за попытку избежать военного призыва уклонистам грозит больший штраф.

армия
военный призыв
мобилизация
военнообязанные
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае