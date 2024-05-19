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До лав полку "Азов" запрошують стрільців — яка зарплата та умови праці

19 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує стрільцям
Українські військовослужбовці зі зброєю. Фото ілюстративне: Volodymyr Petrov
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи стрільця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки стрільця та вимоги до кандидатів на посаду

Стрілець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу.

У полку "Азов" потрібні люди з хорошою фізичною формою, які готові працювати в зоні активних бойових дій і мотивуються знищенням ворога. Перевагою буде наявність бойового досвіду.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави пожежників. Потрібні люди, які мають досвід роботи на пожежній службі та брали участь у ліквідації пожеж. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні танкісти з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та досвід військової служби. Платити обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

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Нацгвардія
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