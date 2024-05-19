Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает стрелкам

Украинские военнослужащие с оружием. Фото иллюстративное: Volodymyr Petrov

Бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения стрелка. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности стрелка и требования к кандидатам в должность

Стрелец будет выполнять боевые задачи в составе подразделения.

В полку "Азов" нужны люди с хорошей физической формой, которые готовы работать в зоне активных боевых действий и мотивируются уничтожением врага. Преимуществом будет наличие боевого опыта.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды пожарных. Нужны люди, которые имеют опыт работы на пожарной службе и участвовали в ликвидации пожаров. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны танкисты с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен.