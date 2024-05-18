Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує пожежникам

Пожежник. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи пожежника. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Вимоги та обов'язки

На роботу запрошують громадян України, які мають досвід роботи на пожежній службі та брали участь у ліквідації пожеж. Кандидати на посаду повинні вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, знати протипожежні норми та правила, бути готовими до роботи в зоні бойових дій. На роботу приймують відповідальних та організованих людей із хорошим станом здоров’я та фізичної підготовки, без непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

В обов’язки пожежника входитиме:

ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;

забезпечення пожежної безпеки;

виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;

контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;

організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію або службу за контрактом до кінця воєнного стану. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Виконувати обов'язки, можливо, доведеться в зоні проведення бойових дій, однак у разі виконання завдань у гарячих точках щодня нараховуватиметься грошова надбавка — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави танкістів. Потрібні фізично та психологічно витривалі кандидати, які мають досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та досвід військової служби. За місяць роботи можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні бухгалтери видаткової групи. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Платити обіцяють від 17 до 26 тисяч гривень.