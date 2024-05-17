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Що вирізняє хорошого танкіста — бійці "Азову" назвали якості

17 травня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Що вирізняє хорошого танкіста — бійці "Азову" назвали якості
Бійці бригади "Азов" на танку. Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада "Азов" Національної гвардії України шукає фахівців у танкову роту. Потрібні водії-механіки танка, танкісти із фізичною та психологічною витривалістю, також бійці повинні бути уважними, обережними та стресостійкими.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 10 травня.

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Скриншот вакансії танкіста в бригаді "Азов" на Work.ua

Що входить до обов'язків танкіста

До обов'язків танкіста в бригаді "Азов" входить:

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та за потреби її ремонту;
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Які обов'язки танкіста
Бійці бригади "Азов" на танку. Фото: facebook.com/azov.media4308

Щоб отримати посаду танкіста кандидат повинен мати досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та досвід військової служби.

Також претендента мають вирізняти й особисті характеристики, серед яких:

  • фізична та психологічна витривалість;
  • готовність до довгого перебування у закритому просторі;
  • уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;
  • стресостійкість;
  • мотивація нищити ворога;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, оплату праці від 25 до 125 тис. грн та доплату в розмірі 3 300 грн/день у випадку виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бригада шукає бухгалтера видаткової групи з вищою економічною освітою. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Обіцяють платити до 26 тис. грн.

Також ми писали, що азовці потребують парамедика. В обов'язки входять чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тис. грн.

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