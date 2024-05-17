Що вирізняє хорошого танкіста — бійці "Азову" назвали якості
Бригада "Азов" Національної гвардії України шукає фахівців у танкову роту. Потрібні водії-механіки танка, танкісти із фізичною та психологічною витривалістю, також бійці повинні бути уважними, обережними та стресостійкими.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 10 травня.
Що входить до обов'язків танкіста
До обов'язків танкіста в бригаді "Азов" входить:
- технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та за потреби її ремонту;
- безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Щоб отримати посаду танкіста кандидат повинен мати досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та досвід військової служби.
Також претендента мають вирізняти й особисті характеристики, серед яких:
- фізична та психологічна витривалість;
- готовність до довгого перебування у закритому просторі;
- уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;
- стресостійкість;
- мотивація нищити ворога;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій.
Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, оплату праці від 25 до 125 тис. грн та доплату в розмірі 3 300 грн/день у випадку виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.
Які ще фахівці потрібні "Азову"
Нагадаємо, що бригада шукає бухгалтера видаткової групи з вищою економічною освітою. Перевагу надають кандидатам з досвідом роботи у Державній казначейській службі України. Обіцяють платити до 26 тис. грн.
Також ми писали, що азовці потребують парамедика. В обов'язки входять чергування на точках евакуації та робота з пораненими бійцями. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тис. грн.
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