До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Чоловіки у черзі до військкомату. Ілюстративне фото: Четверта влада

У Житомирській області запровадять посилений режим мобілізації. Це стало наслідком того, що працівниками територіального центру комплектовання щодня вручається близько 15 повісток, з яких до РТЦК прибуває тільки 10% оповіщених.

Про це повідомили у Бердичівській РВА.

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Проблема з прибуттям оповіщених до ТЦК

Начальник Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Димидюк провела розширену нараду з головами ТЦК району. Під час обговорення звернули увагу на проблеми з оповіщенням населення, Зазначається, що жителі Бердичівського району не хочуть брати повістки і не пускають військових до будинку. За словами голови Бердичівського РТЦК та СП Віктора Нагорнюка, досить часто військовозобов’язані відсутні за місцем прописки.

"Щоденно працівниками ТЦК вручається близько 15 повісток, з яких до РТЦК прибуває тільки 10% оповіщених. Бердичівським РТЦК та СП подано 113 звернень до поліції щодо розшуку та доставки 1304 військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації, натомість доставлено лише 47 ухилянтів, відкрито 27 кримінальних проваджень та декілька адміністративних постанов", — йдеться у повідомленні РВА.

Посилення мобілізації у Бердичівському районі

Відповідно, до складної ситуації із кількістю прибуття до ТЦК, Димидюк дала доручення старостам подати до РТЦК та СП списки військовозобов’язаних, які фактично проживають в районі. Також вона додала, що відтепер голови територіальних громад будуть щоп’ятниці звітувати по проведену роботу з оповіщення військовозобов’язаних та з вилучення відповідної техніки на потреби ЗСУ.

Повідомлення про посилення мобілізації. Фото: скриншот допису Бердичівської РВА.

Нагадаємо, влітку Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівників обласних ТЦК, а на їхнє місце призначив бойових офіцерів. Проте тепер військкомати стали гірше виконувати плани з мобілізації.

Додамо, наразі співробітникам ТЦК не дозволяється зупиняти громадян, перевіряти їх документи або вручати їм повістки. Втім, незабаром повноваження військкоматів розширюватимуть.