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Працівникам ТЦК розширять повноваження, — нардеп-військовий Костенко

25 листопада 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Працівникам ТЦК розширять повноваження, — нардеп-військовий Костенко
Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі співробітникам ТЦК не дозволяється зупиняти громадян, перевіряти їх документи або вручати їм повістки. Втім, незабаром повноваження військкоматів розширюватимуть.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

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Костенко зазначив, що багато запитань постають як з боку самих ТЦК, так і від громадян, на яких вони намагаються покласти мобілізаційні обов'язки.

За його словами, ТЦК фактично не мають повноважень зупиняти людей, видавати повістки чи вимагати документи. Він також зазначив, що поліція часто тримається осторонь цих процесів, щоб уникнути скандалів і не притягати громадян незаконно.

Костенко додав, що до кінця поточного року планується розробка нового законопроєкту за участю Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ, який розширить повноваження ТЦК.

"Вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні та документи, наскільки я пам'ятаю", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами Романа Костенка, в Україні планується розробити законопроєкт щодо процедури мобілізації та демобілізації, який посилить процес призову військовозобов'язаних. Такі рішення пов'язані з тим, що Україна "провалила мобілізацію" через звільнення військкомів.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом військовослужбовців термінової служби буде демобілізовано. Строковики, у яких закінчився термін служби, можуть залишитися в лавах ЗСУ, продовживши свій контракт.

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