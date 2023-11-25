В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Мужчины в очереди в военкомат. Иллюстративное фото: Четвертая власть

В Житомирской области введут усиленный режим мобилизации. Это стало последствием того, что работниками территориального центра комплектования ежедневно вручается около 15 повесток, из которых в РТЦК прибывает только 10% оповещенных.

Об этом сообщили в Бердичевской РВА.

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Проблема с прибытием уведомленных в ТЦК

Начальник Бердичевской районной военной администрации Людмила Димидюк провела расширенное совещание с председателями ТЦК района. При обсуждении было обращено внимание на проблемы с оповещением населения, отмечается, что жители Бердичевского района не хотят брать повестки и не пускают военных в дом. По словам главы Бердичевского РТЦК и СП Виктора Нагорнюка, довольно часто военнообязанные отсутствуют по месту прописки.

"Ежедневно работниками ТЦК вручается около 15 повесток, из которых в РТЦК прибывает только 10% уведомленных. Бердичевским РТЦК и СП подано 113 обращений в полицию по розыску и доставке 1304 военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, вместо того доставлено 47 уклонистов, открыто 27 уголовных производств и несколько административных постановлений", — говорится в сообщении РВА.

Усиление мобилизации в Бердичевском районе

Согласно сложной ситуации с количеством прибытия в ТЦК, Димидюк дала поручение старостам подать в РТЦК и СП списки военнообязанных, фактически проживающих в районе. Также она добавила, что теперь председатели территориальных громад будут каждую пятницу отчитываться по проведенной работе по оповещению военнообязанных и по изъятию соответствующей техники на нужды ВСУ.

Уведомление об усилении мобилизации. Фото: скриншот сообщения Бердичевского РВА.

Напомним, летом Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей областных ТЦК, а на их место назначил боевых офицеров. Однако теперь военкоматы стали хуже выполнять планы по мобилизации.

Добавим, сотрудникам ТЦК не разрешается останавливать граждан, проверять их документы или вручать им повестки. Впрочем, вскоре полномочия военкомов будут расширяться.