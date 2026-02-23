Міноборони готує реформу мобілізації — що відомо

Працівники ТЦК та міністр оборони Михайло Федоров. Фото: УНІАН, t.me/zedigital Колаж: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України працюють над комплексною реформою мобілізації. У відомстві зазначають, що це допоможе розвʼязати накопичені роками проблеми.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Facebook у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Реформа мобілізації в Україні

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", — зазначив Федоров.

Автоматичний процес отримання відстрочок

Очільник Міноборони повідомив, що 90% відстрочок продовжили автоматично через "Резерв+". Людям не потрібно було писати заяви, надавати довідки та йти до територіальних центрів комплектування.

За словами Федорова, ще нещодавно процес тривав декілька тижнів та забирав багато ресурсу. Наразі система самостійно перевіряє дані через держреєстри та автоматично продовжує відстрочку.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Мобілізація в Україні — що варто знати

Із 1 березня в Україні посилюється контроль за дотриманням правил військового обліку. Громадяни зобов’язані своєчасно оновлювати свої дані та повідомляти ТЦК про зміну адреси проживання, сімейного статусу, рівня освіти чи місця працевлаштування.

Українці можуть оформити відстрочку від мобілізації в цифровому або очному форматі. Йдеться про застосунок "Резерв+" або похід до ЦНАПу.

А адвокат Максим Колошкін розповів, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Зокрема, необхідно подати заяву до вищої або Центральної ВЛК.