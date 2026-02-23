Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Міноборони працює над реформою мобілізації — що відомо

Міноборони працює над реформою мобілізації — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 20:51
Міноборони готує реформу мобілізації — що відомо
Працівники ТЦК та міністр оборони Михайло Федоров. Фото: УНІАН, t.me/zedigital Колаж: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України працюють над комплексною реформою мобілізації. У відомстві зазначають, що це допоможе розвʼязати накопичені роками проблеми.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Facebook у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Реформа мобілізації в Україні

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", — зазначив Федоров.

Автоматичний процес отримання відстрочок

Очільник Міноборони повідомив, що 90% відстрочок продовжили автоматично через "Резерв+". Людям не потрібно було писати заяви, надавати довідки та йти до територіальних центрів комплектування.

За словами Федорова, ще нещодавно процес тривав декілька тижнів та забирав багато ресурсу. Наразі система самостійно перевіряє дані через держреєстри та автоматично продовжує відстрочку.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Мобілізація в Україні — що варто знати

Із 1 березня в Україні посилюється контроль за дотриманням правил військового обліку. Громадяни зобов’язані своєчасно оновлювати свої дані та повідомляти ТЦК про зміну адреси проживання, сімейного статусу, рівня освіти чи місця працевлаштування.

Українці можуть оформити відстрочку від мобілізації в цифровому або очному форматі. Йдеться про застосунок "Резерв+" або похід до ЦНАПу.

А адвокат Максим Колошкін розповів, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Зокрема, необхідно подати заяву до вищої або Центральної ВЛК.

Михайло Федоров Міноборони Україна мобілізація реформа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації