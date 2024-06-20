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Добровільна мобілізація до 25 років — нюанси нового закону

20 червня 2024 20:54
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Любомир Кучер
Редактор
Добровільна мобілізація, зміни у законодавстві
Українські юнаки у складі ЗСУ. Фото: "Фокус"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Зміни у вітчизняному законодавстві у царині мобілізації та призову в особливий період дозволили мобілізувати громадян навіть до досягнення мобілізаційного віку (зараз це 25 років). Але такі військовозобов’язані можуть потрапити до ЗСУ тільки за двох умов — добровільно, тобто за їхньої згоди, а також після проходження базової військової підготовки.

Про це йдеться у Законі України №10449.

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Нижній поріг мобілізаційного віку в Україні після змін у законодавстві встановлено на позначці "25 років".

Втім, потрапити до Збройних сил України військовозобов’язані громадяни можуть і до досягнення цього віку.

Обмеження для громадян віком до 25 років

Втім, є серйозне обмеження — вони можуть зробити це лише добровільно, до того ж, пройшовши базову військову підготовку.

Крім того, добровільно мобілізуватися можуть — за умови підписання контракту – навіть особи з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
молодь

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